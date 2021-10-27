Спасатели в горах Сочи помогли мужчине, упавшему на крышу ресторана

СОЧИ, 27 октября. /ТАСС/. Спасатели Краснополянского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь мужчине, который, прыгая с высоты, неудачно упал на крышу ресторана в горах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРСПО МЧС России.

"Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали для оказания помощи мужчине, который, выполняя элемент паркура - прыжок с высоты, неудачно упал на крышу ресторана. ЧП произошло на территории одного из горных курортов поселка Красная Поляна", - сообщили в пресс-службе.

В результате падения 30-летний житель Сочи получил травму головы, перелом левой плечевой кости, а также ссадины и ушибы. Спасатели спустили его вниз и передали врачам скорой помощи.