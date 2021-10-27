Мастера котельной в Красноярске, где погиб человек, приговорили к двум годам условно

КРАСНОЯРСК, 27 октября. /ТАСС/. Мастера котельной "КрасТЭК" в Красноярске, где в феврале 2020 года в результате взрыва угольной пыли погиб рабочий, приговорили к двум годам условно. 49-летняя женщина признана виновной в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ), говорится в сообщении прокуратуры края.

17 февраля 2020 года в котельной № 2 "КрасТЭК" на улице Новой Зари в Октябрьском районе города произошел взрыв угольной пыли на резервном оборудовании. В результате этого двое рабочих были доставлены в ожоговый центр краевой больницы. Позднее один из рабочих умер.

"В Железнодорожном районе г. Красноярска вынесен приговор по уголовному делу в отношении 49-летней местной жительницы о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека < …> С учетом позиции государственного обвинителя женщине назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мастер в нарушение инструкции по эксплуатации котла дала задания кочегарам выгрести угольную пыль из топки котла, в результате чего и произошел взрыв.

"КрасТЭК" владеет 12 городскими котельными и обеспечивает тепловой энергией 1,5 тыс. объектов Красноярска. Компания эксплуатирует 85 километров тепловых сетей. Объем производства тепловой энергии составляет 710 тыс. Гкал.