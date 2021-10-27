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Бизнес-джет экстренно сел в Шереметьево из-за сигнала о разгерметизации

Самолет выполнял рейс Санкт-Петербург - Дубай

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бизнес-джет Bombardier Challenger 600 совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Пассажирский самолет Challenger 600, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Дубай, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика разгерметизации пассажирской кабины. Самолет сел в штатном режиме в 10:14 мск", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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