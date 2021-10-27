Взрыв газа в доме в Красногорске произошел во время сварочных работ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Взрыв газа в многоквартирном доме в Красногорске произошел во время проведения сварочных работ. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным, в квартире на 5-м этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошел хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. В результате произошедшего пострадавших нет", - сообщила Врадий.

Красногорская городская прокуратура начала проверку по факту взрыва газа, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. На место выехал Красногорский городской прокурор Игорь Арсеньев.

Как сообщается на сайте администрации городского округа, врезка оборудования без перекрытия газовой трубы могла стать причиной взрыва газа.

"Хозяин двухкомнатной квартиры на пятом этаже обратился к неизвестному наемному рабочему для того, чтобы переустановить газовую плиту. По предварительным данным, врезка производилась без перекрытия газовой трубы, после чего произошел хлопок", - приводятся в сообщении слова начальника отдела ГО и ЧС администрации округа Сергея Петрова.

Он рассказал, что в квартире выбиты окна и повреждена межкомнатная перегородка. В настоящее время специалисты обследуют чердачные перекрытия. Других видимых повреждений нет.

"В целях безопасности из подъезда, в котором находится пострадавшая квартира, временно эвакуированы 12 человек. Сам хозяин квартиры получил легкие повреждения кожного покрова руки. Других пострадавших нет. По словам хозяина квартиры, рабочий, осуществлявший несанкционированную врезку газового оборудования, после происшествия скрылся, его разыскивает полиция", - отмечается в тексте.

Как рассказали в Минэнерго региона, ситуация находится на контроле министерства. "В целях безопасности категорически запрещается самостоятельный ремонт, замена и подключение газовых приборов", - процитировали в сообщении слова министра энергетики региона Александра Самарина.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что с сентября в России произошло почти 20 взрывов газа.