СК России с 2014 года возбудил более 460 уголовных дел по событиям на юго-востоке Украины

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России с 2014 года расследует свыше 460 уголовных дел о преступлениях украинских силовиков на юго-востоке Украины. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следственный комитет России продолжает документировать факты преступлений украинских силовиков в отношении гражданского населения Донбасса в рамках уголовных дел. Такие преступления совершаются украинскими силовиками с 2014 года и являются преступлениями против мира и безопасности человечества. Всего с начала вооруженного конфликта Следственным комитетом возбуждено 462 уголовных дела о событиях на юго-востоке Украины", - сказала она. В их числе 395 дел по фактам многочисленных обстрелов жилых домов, гражданской инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, мест скопления людей с применением крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения.

Петренко сообщила, что по этим уголовным делам в качестве подозреваемых и обвиняемых проходит 111 человек, среди которых 86 должностных лиц из числа высшего военного и политического руководства Украины, а также представителей Вооруженных сил Украины.

Она пояснила, что в июле 2020 года Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Украине было заключено соглашение о полном прекращении огня между противоборствующими сторонами. Но украинские военные систематически нарушают договоренности и продолжают наносить массированные артиллерийские удары по населенным пунктам ДНР и ЛНР. В 2021 году возбуждено 33 уголовных дела. 26 октября украинские силовики произвели массированные обстрелы населенных пунктов Золотое-5, Калиново, Хорошее, Новомарьевка, Яковлевка, Тельманово, Горловка. В результате повреждены 12 трансформаторных подстанций, не менее пяти жилых домов, газопровод и пожарная станция, обесточены больница, школа, котельная и более 350 домовладений. По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ "Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".

При этом на Украине не проводится какого-либо расследования многочисленных нарушений норм международного права и военных преступлений, вопрос о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц также не ставится. "В данной ситуации нормы международного гуманитарного права дают все основания Российской Федерации осуществлять свою универсальную юрисдикцию при расследовании подобной категории дел. Возбуждение уголовных дел, а также уголовное преследование в отношении лиц из числа высшего политического и военного руководства Украины со стороны СК РФ является законным и обоснованным как с точки зрения российского законодательства (ч. 3 ст. 12 УК РФ), так и норм международного права", - пояснила Петренко.