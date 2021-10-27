В Казани полковника МЧС задержали за махинации с ремонтом пожарных машин

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Начальник управления материально-технического обеспечения (УМТО) ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан, полковник внутренней службы Виталий Галкин задержан в Казани по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", задержан 49-летний начальник управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС РФ по РТ", - сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, в 2017-2020 годы подозреваемый совместно с иными неустановленными должностными лицами управления во время исполнения госконтракта направил в одну из коммерческих организаций пожарные машины на капитальный ремонт, который им не требовался, а впоследствии не обеспечил надлежащий контроль за работами.

В результате руководство коммерческой организации похитило более 305 млн рублей. Кроме того, ненадлежащее качество проведенных работ привело к систематическому выявлению неисправностей и дефектов в работе пожарных машин. Также в конструкцию 56 машин были внесены изменения, требующие разрешения ГИБДД, однако разрешения получены не были.

Как сообщили в пресс-службе, причастность к совершению преступления мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.