Годовалый ребенок погиб в результате пожара в жилом доме под Тамбовом

ТАМБОВ, 27 октября. /ТАСС/. Годовалый мальчик из многодетной семьи погиб в результате пожара в жилом доме в поселке Лесохимучасток Мичуринского района Тамбовской области, родителей в момент пожара дома не было. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

"Сегодня утром произошло возгорание жилого дома в поселке Лесохимучасток Мичуринского района, в котором проживала многодетная семья. В момент трагедии в доме находились трое малолетних детей, двое из которых успели выбежать на улицу. При тушении пожара спасатели обнаружили тело еще одного ребенка - мальчика 2020 года рождения. Родителей детей в момент возгорания дома не было", - сообщает СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), на месте трагедии работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.