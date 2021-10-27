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В Татарстане нашли тело последнего из трех рыбаков, пропавших три дня назад

По предварительным данным, 22 октября мужчины отправились на рыбалку, а на следующее утро не вышли на связь

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Поиски последнего рыбака из трех, пропавших в Татарстане, завершились, его тело нашли в реке Ик спустя три дня после пропажи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"Вечером 26 октября волонтеры обнаружили тело пропавшего рыбака 1971 года рождения на расстоянии 500 метров от берега и на глубине 1,5 метра", - сообщили в МЧС.

Предварительно установлено, что 22 октября вечером трое мужчин прибыли на лодке на рыбалку. Утром рыбаки не вышли на связь, а их знакомые обнаружили принадлежавшую им перевернутую лодку, прибитую к берегу. К месту обнаружения лодки были направлены инспекторы ГИМС и спасатели.

В этот же день спасатели обнаружили тело одного из мужчин в камышах в 50 метрах от перевернутой лодки. Второго рыбака нашли 24 октября водолазы на глубине двух метров в 70 метрах от берега.

По информации МЧС Татарстана, рыбаки были без спасательных жилетов, обязательных к ношению при движении на маломерном судне.

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