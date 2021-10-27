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В Чебоксарах нашли тело мужчины, устроившего стрельбу в жилом доме

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

ТАСС, 27 октября. Житель Чебоксар, по предварительной информации, в среду устроил стрельбу из обреза в одном из многоквартирных домов, позднее тело мужчины обнаружили в городской лесополосе, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Чувашии.

"СК выясняет обстоятельства обнаружения тела мужчины в лесопосадке по улице Сверчкова. По предварительным данным, незадолго до этого он стрелял из обреза в одном из домов по улице Гузовского в Чебоксарах", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Теги
РоссияЧувашия
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