В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели ребенка, которого задавило дерево

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Упавшее дерево насмерть задавило годовалую девочку в коляске в подмосковном Талдоме, возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По факту гибели ребенка в результате упавшего на коляску дерева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)", - сообщила Врадий.

По данным следствия, днем 22 октября в поселке Темпы Талдомского городского округа в результате порыва ветра дерево упало на коляску, в которой находилась годовалая девочка. Родители незамедлительно обратились за медпомощью. Ребенок был госпитализирован и впоследствии умер в больнице. Следователем допрошены должностные лица, ответственные за обеспечение контроля по спиливанию сухих, аварийных деревьев, а также истребована необходимая документация, проведены обыски.

Прокуратура также начала проверку в связи с гибелью девочки. В ходе ее проведения будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства.