Житель Краснодара получил тюремный срок за сексуальные преступления на территории детсада

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара признал виновным местного жителя в покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц на территории детского сада, он приговорен к 14 годам колонии, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Покушение на изнасилование несовершеннолетних", "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних").

"Судом подсудимый признан виновным, по совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Инцидент произошел в Краснодаре в марте. Как сообщили журналистам в управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду, в ходе расследования установлено, что мужчина встретил на улице двух школьниц, угрожал им травматическим пистолетом, заставил проследовать с ним на территорию детского сада, а затем совершил там в отношении них преступления сексуального характера.