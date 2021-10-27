{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Краснодара получил тюремный срок за сексуальные преступления на территории детсада

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара признал виновным местного жителя в покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц на территории детского сада, он приговорен к 14 годам колонии, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщало о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 и п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Покушение на изнасилование несовершеннолетних", "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних").

"Судом подсудимый признан виновным, по совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Инцидент произошел в Краснодаре в марте. Как сообщили журналистам в управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду, в ходе расследования установлено, что мужчина встретил на улице двух школьниц, угрожал им травматическим пистолетом, заставил проследовать с ним на территорию детского сада, а затем совершил там в отношении них преступления сексуального характера.

Теги
РоссияКраснодарский край
Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах
Пострадавшего 11-летнего мальчика после взрыва в Набережных Челнах выписали из больницы
В больницах Казани остаются еще двое пострадавших
Читать полностью