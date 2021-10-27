В Екатеринбурге трое подростков напали на полицейского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Трое подростков брызнули из газового баллончика в майора полиции и избили его, когда он возвращался домой в Екатеринбурге. Сотрудник полиции госпитализирован, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По предварительным данным установлено, что майор полиции возвращался домой в гражданской одежде. Около подъезда своего дома трое злоумышленников брызнули в его глаза из газового баллончика и нанесли ему телесные повреждения. При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали. С места происшествия потерпевшего госпитализировали с серьезными травмами лица, врачи оказывают ему сейчас необходимую медицинскую помощь", - сказал он.

Сообщение об избиении поступило в дежурную часть полиции от супруги мужчины. Сыщики оперативно установили личности нападавших, ими оказались 16-летний местный житель и его напарник, которые уже опрошены. "Третий соучастник вскоре после ЧП спешно покинул столицу Среднего Урала, но и его представители МВД уже обнаружили, он находился в Туринской Слободе", - уточнил Горелых.