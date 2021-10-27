Дети-сироты получили жилье после вмешательства прокуратуры в Нижегородской области

ТАСС, 27 октября. Восемь детей-сирот получили благоустроенное жилье в Нижегородской области после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ранее органы местного самоуправления предоставили сиротам некачественные квартиры в доме на улице Горького в поселке Воротынец. "Прокуратура Воротынского района Нижегородской области провела проверку по обращению местных жителей, относящихся к категории детей-сирот, о нарушении их жилищных прав. Установлено, что семьям граждан, относящихся к категории лиц, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот, в 2019 году органами местного самоуправления предоставлены некачественные жилые помещения в многоквартирном доме по улице Горького в поселке Воротынец", - сообщили в Генпрокуратуре.

Прокурор направил материалы проверки в следственный орган, после чего в отношении замглавы местной администрации было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Воротынский районный суд Нижегородской области приговорил подсудимого к штрафу в 200 тыс. рублей. Для восстановления прав сирот прокуратура также внесла представление региональным властям.

В результате прокурорского вмешательства права граждан восстановлены, обеспечено переселение всех восьми семей в другие благоустроенные квартиры, сообщили в надзорном ведомстве.