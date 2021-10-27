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В Ленобласти арестовали муниципального депутата, обвиняемого в хищении 11 млн рублей

Следствие возбудило несколько уголовных дел по фактам хищения со счетов муниципального предприятия в Приозерском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Депутат муниципального образования (МО) "Приозерский муниципальный район" в Ленинградской области, обвиняемый в мошенничестве на общую сумму более 11 млн рублей, арестован. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По ходатайству следственного органа судом депутату совета депутатов МО "Приозерский муниципальный район", обвиняемому в мошенничестве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствием возбужден ряд уголовных дел по фактам хищения денежных средств со счетов муниципального предприятия в Приозерском районе Ленинградской области на общую сумму более 11 млн рублей. Как считают в СК, кроме ранее привлеченных к ответственности лиц из числа руководства муниципального унитарного предприятия, а также нескольких индивидуальных предпринимателей, к совершенным хищениям причастны обвиняемый депутат и сотрудники районной администрации. Расследование продолжается.

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