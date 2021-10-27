На Кубани работник УФСИН ранил из ружья родственницу и собаку

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. Работник УФСИН в Краснодарском крае ранил дробью из ружья собаку, забежавшую к нему во двор, и родственницу, проводится процессуальная проверка. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Собака забежала во двор, он взял ружье, выстрелил дробью, часть дроби попала в собаку, ранив ее, часть отскочила и попала в родственницу. Никаких конфликтов между ними не было, это подтверждает и пострадавшая женщина, он доставил ее в больницу. Претензий к нему она не имеет. Ведется процессуальная проверка", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что мужчина является работником УФСИН.

В краевой прокуратуре добавили ТАСС, что в рамках проверки будет дана оценка его действиям на предмет причинения повреждений женщине и жестокого обращения с животными.