СК возбудил дело после взрыва газа в Красногорске во время сварочных работ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа во время сварочных работ в многоквартирном доме в Красногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами СК России по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, связанных с газовым оборудованием (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сообщила Врадий.

По данным следствия, в среду в квартире на пятом этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты произошел хлопок бытового газа, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения. Никто не пострадал.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с участием специалистов газовой службы, изъяты необходимые для следствия предметы, в том числе маска и аппарат, с помощью которых производились сварочные работы, допрошены жильцы дома, а также хозяева квартиры, где произошел хлопок, назначен ряд экспертиз. Также предстоит выполнить оценку поврежденного вследствие хлопка газа имущества жильцов.

Красногорская городская прокуратура также начала проверку по факту взрыва газа, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что с сентября в России произошло почти 20 взрывов газа.