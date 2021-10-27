Полиция пресекла 400 нарушений в ходе рейда в Новой Москве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли более 400 нарушений, в том числе миграционного законодательства, в ходе рейда в районе станции метро "Прокшино" в Новой Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

В полиции отметили, что полицейские проводят мероприятия, направленные на пресечение различных правонарушений, в том числе нарушений миграционного законодательства. "В рамках проведения комплексного оперативно-профилактического мероприятия в районе станции метро "Прокшино" пресечено более 400 нарушений различного вида, среди которых нарушения иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности и иные административные правонарушения", - сказали в пресс-службе.

В ходе рейда установлено, что на территории оперативного обслуживания МО МВД России "Коммунарский" благодаря принятым мерам удается сохранить стабильную оперативную обстановку.

В целом, по данным полиции, в текущем году в Новой Москве количество зарегистрированных преступлений снизилось на 11,6%, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступных деяний - на 10,6%. Также продолжает снижаться регистрация убийств (на 42,9%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 33,3%), разбойных нападений (на 60,0%) и грабежей (на 47,6%), мошенничеств (на 11,9%), краж из квартир (на 77,8%) и автомобилей (на 55,3%). "При этом число изнасилований остается на уровне аналогичного периода 2020 года - три зарегистрированных преступления, а процент их раскрываемости составил 100%", - подчеркнули в главке.

В полиции также добавили, что распространенная в сети и некоторых СМИ информация о росте числа преступлений против личности в поселении Сосенское не соответствует действительности. На территории поселения за минувший период 2021 года не было зарегистрировано ни одного преступления против половой неприкосновенности, а также тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, разбои, вымогательства. Всего за указанный период зафиксирован один факт кражи и три мошенничества.

Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники полиции проводят рейд в районе ЖК "Испанские кварталы" в Прокшине и близлежащих населенных пунктах против нелегальной миграции в Новой Москве. Это связано с жалобами жителей, поступавшими в последнее время.