У волгоградского пенсионера изъяли арсенал

ВОЛГОГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Полицейские изъяли оружие и боеприпасы у 62-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"В ходе обыска на дачном участке 62-летнего местного жителя полицейские обнаружили около сотни патронов различного калибра, порох, составные части огнестрельного оружия, а также предметы, схожие с гранатами", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

По результатам экспертиз, проведенных в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области, установлено, что часть боеприпасов пригодны для производства выстрелов, а порох - для производства взрывов. Проводится экспертиза изъятых составных частей оружия и других боеприпасов. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в пресс-службе ведомства.