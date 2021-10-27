Количество ДТП в России за девять месяцев сократилось на 10%

МОСКВА, 27 октября./ТАСС/. Общее количество ДТП в регионах РФ в январе - сентябре 2021 года снизилось на 10% в годовом выражении, такие данные приводит пресс-служба Федерального дорожного агентства (Росавтодор) со ссылкой на данные ГИБДД.

"По данным ГИБДД, в течение девять месяцев 2021 года общее количество ДТП в российских регионах сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

Так, по словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, с начала года число аварий в регионе снизилось на 9%, а число погибших в ДТП - на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Снижение аварийности происходит благодаря проведению комплексных мероприятий, которые проводятся на дорогах Подмосковья дорожными службами совместно с ГИБДД. Среди наиболее действенных мероприятий - разделение встречных потоков, строительство тротуаров, установка освещения на дорогах и пешеходных переходах, камеры фотовидеофиксации", - отметил руководитель дорожного ведомства Роман Новиков.

В Ульяновской области по итогам девяти месяцев 2021 года зарегистрировано снижение количества числа погибших на 24,4%. Отмечается, что до конца года в регионе приведут в нормативное состояние 127,7 км трасс и магистралей.

В Татарстане с начала текущего года года отмечается снижение основных показателей аварийности. Значимый вклад в повышение безопасности, по словам начальника управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан Ленара Габдурахманова, вносит федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году по поручению президента был переформатирован и в том числе получил новое название - "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохранится на этом уровне до 2030 года. Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 чел. на 100 тыс. населения в 2020 году до 4 чел. на 100 тыс. населения в 2030 году.