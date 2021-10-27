На Кубани нижегородского адвоката приговорили к двум годам колонии за передачу взятки

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. Анапский районный суд на Кубани приговорил к двум годам колонии адвоката из Нижнего Новгорода, задержанного сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю при передаче взятки от неизвестного лица сотруднику управления федеральной службы судебных приставов. Об этом журналистам сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"В Анапе адвокат из Нижнего Новгорода признан виновным в посредничестве во взяточничестве. На судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года с содержанием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего члена Палаты адвокатов Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя, совершенное в крупном размере".

По предварительной версии, он представлял интересы компании, в пользу которой по решению суда были взысканы денежные средства с другой компании, исполнительное производство находилось в работе новороссийского городского отдела службы судебных приставов, 8 млн рублей поступили на счет отдела, после чего адвокат передал сотруднику службы судебных приставов 200 тыс. рублей за ускорение процесса перевода денежных средств с депозита УФССП на счет компании-доверителя. Он был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.