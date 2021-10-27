Экс-глава "МРСК Северного Кавказа" подозревается в хищении

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя "МРСК Северного Кавказа" Магомеда Каитова, его вместе с подельниками подозревают в хищении 3,5 млрд рублей, сообщили журналистам в УФСБ по Ставропольскому краю.

"Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю во взаимодействии со следственным департаментом МВД России задокументирована деятельность преступного сообщества, возглавляемого бывшим генеральным директором ОАО "МРСК Северного Кавказа" Магомедом Каитовым, причастного к хищению денежных средств ОАО "МРСК Северного Кавказа". <...> Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении Каитова М. К. и Трубенкова Л. Л. по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество), ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), в отношении Даниеляна А. В., Галипова Г. И. и Давыдова Д. В. - по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 210 УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Каитов создал из бывших сотрудников "МРСК Северного Кавказа" (Трубенкова, Даниеляна, Давыдова) и бывшего управляющего ОАО "ДЭСК" Галипова преступное сообщество, похитившее 3 млрд 464 млн рублей. В пресс-службе уточнили ТАСС, что Каитов находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что Каитов покинул пост главы "МРСК Северного Кавказа" в ноябре 2011 года. Причины ухода он связал со своим участием в качестве собственника в ОАО "Городские электрические сети", которое совместно с партнерами он выкупил в 2008 году.

В феврале 2013 года на основании заявления, полученного от нового руководства "МРСК Северного Кавказа", управление МВД по Ставропольскому краю возбудило несколько уголовных дел в отношении Каитова по факту хищения 4 млрд рублей. В январе 2015 года Мосгорсуд продлил домашний арест экс-главе распределительной компании до 4 марта 2015 года, однако позже о результатах расследования уголовных дел не сообщалось. В 2017 году на Каитова завели еще одно дело, по которому его подозревают в неуплате 48 млн рублей налогов в 2011 году.