Арестованный за избиение полицейского осужден на три года за нападение на сотрудника СИЗО

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил Мовсара Евсултанова к трем годам колонии за нападение на двух сотрудников ФСИН в столичном СИЗО "Бутырка". Об этом говорится в приговоре Тверского суда Москвы, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Суд признал Евсултанова виновным по ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы", - сказано в тексте документа.

В нем также отмечается, что по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору и по приговору Замоскворецкого районного суда от 8 февраля 2021 года Евсултанову окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По данным материалов дела, в июле 2014 года Евсултанов с друзьями отмечал день рождения в одном из заведений ТЦ в центре Москвы. В какой-то момент он вместе с гостями начал вести себя шумно и приставать к посетителям. Когда на место происшествия прибыли полицейские по вызову очевидцев, Евсултанов избил одного из них и был задержан. В отношении него возбудили дело о применении насилия к представителю власти.

Позже в СИЗО во время обыска в камере Евсултанов выбежал из нее, стал подходить к дверям других камер и призывать содержащихся там арестантов к неповиновению работникам ФСИН. Когда двое сотрудников СИЗО попытались ему перекрыть доступ к окошкам других камер, Евстултанов схватил их поочередно за форму и оттолкнул. Свою вину в содеянном он полностью признал.