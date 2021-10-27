В Калмыкии по подозрению в грабеже цистерны с нефтью задержали адвоката

ЭЛИСТА, 27 октября. /ТАСС/. Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Республики Дагестан, который подозревается в открытом грабеже нефти на сумму свыше 1 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Калмыкии.

"Уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Дагестана возбуждено по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный в особо крупном размере"). Действиями подозреваемого нефтедобывающему предприятию причинен имущественный ущерб на сумму 1 млн 50 тыс. рублей, что признается особо крупным размером. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый выступал защитником одного из обвиняемых по уголовному делу о рейдерском захвате нефтедобывающих предприятий. Он знал о том, что в период с 20 по 23 апреля 2021 года при попытке рейдерского захвата предприятий в Калмыкии его подзащитным и другими лицами в грузовой тягач с цистерной была загружена принадлежащая нефтедобывающей компании сырая нефть в количестве не менее 35 тонн.

Приняв решение ее похитить, 11 августа он незаконно проник на сборный пункт сырой нефти в Черноземельском районе республики. Сев за руль грузовика, адвокат проигнорировал требования охранника объекта остановиться, и вывез с охраняемой территории похищенную нефть в Дагестан. Расследование уголовного дела продолжается, добавил в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в апреле следственным управлением СК РФ по Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении лиц, пытавшихся осуществить рейдерский захват нефтедобывающих предприятий республики. Шесть фигурантов дела были арестованы.