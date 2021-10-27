Прокуратура Северной Осетии признала незаконным возбуждение дела в отношении ректора СКГМИ

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 октября. /ТАСС/. Прокуратура в Северной Осетии признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношение ректора Северо-Кавказского горно-металлургического института по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Прокуратура Промышленного района Владикавказа проверила законность и обоснованность возбуждения следователем Иристонского межрайонного следственного отдела по г. Владикавказу следственного управления СК РФ по РСО - Алания уголовных дел в отношении ректора и и. о. ректора Северо-Кавказского горно-металлургического института, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

"По результатам процессуальной проверки незаконные постановления о возбуждении уголовных дел от 25 октября 2021 года отменены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отношении ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский горно-металлургический институт" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По версии следствия, 5 октября 2017 года подозреваемый, чтобы получить максимальный объем субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение госзадания по предоставлению услуг в области образования, использовал свои служебные полномочия. По данным СК, он подписал сведения по образовательным программам высшего образования на 2017-2018 учебные годы с заведомо завышенными данными о численности обучающихся на бюджетной основе студентов. Как отмечалось, в результате действий подозреваемого из бюджета Министерства науки и высшего образования РФ в институт необоснованно перечислены денежные средства в размере 5,2 млн рублей.