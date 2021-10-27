Водитель сбил школьницу на пешеходном переходе в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Волгограде и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили журналистам в отделе ГИБДД городского управления МВД России.

Инцидент произошел на улице Морфлотской в Ворошиловском районе Волгограда.

"Неустановленный водитель <…> совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу восьмилетнюю девочку, после чего с места ДТП скрылся. Ребенок с травмой головы доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

В отделе ГИБДД отметили, что школьница запомнила только цвет машины. В настоящее время разыскивается автомобиль черного цвета. В полиции просят очевидцев происшествия обратиться в дежурную часть городского отдела ГИБДД.