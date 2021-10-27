В Торонто небольшой самолет приземлился на шоссе

ОТТАВА, 27 октября. /ТАСС/. Небольшой самолет совершил вынужденную посадку на одном из скоростных шоссе канадского Торонто. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

По его данным, самолет вылетел из Маркхема, который является пригородом Торонто, но спустя несколько минут по техническим причинам пилот был вынужден приземлиться на крупной автостраде, которая находится на севере мегаполиса. На борту находились пилот и инструктор, они не пострадали. При посадке самолет и автомобили также не получили каких-либо повреждений.

По факту инцидента начата проверка.