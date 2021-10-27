Суд арестовал жительницу Ярославской области, выбросившую дочь из окна

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Жительница Ростова Ярославской области, выбросившая свою четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа жилого дома, заключена под стражу до 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

"С учетом позиции прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 25 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Во вторник 25-летняя женщина выбросила свою четырехлетнюю дочь из окна третьего этажа жилого дома, сейчас девочка находится в больнице. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). По данным местных СМИ, у арестованной также есть сын.

Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Он поручил провести проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних.