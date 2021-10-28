На Сахалине сильный пожар уничтожил невода и бытовки на рыбоводном заводе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Огонь уничтожил 1,2 тыс. кв. м неводов и бытовок на территории рыбоводного завода в селе Новое Макаровского района на Сахалине, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Поступило сообщение о возгорании рыбоводного завода в селе Новое. Первый пожарный расчет прибыл через 20 минут. К моменту прибытия пожарного подразделения горели открытым пламенем невода и бытовки на площади 1,2 тыс. кв. м", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидировали в ночь на четверг, в 00:30 (среда 16:30 мск). В тушении участвовали 11 сотрудников противопожарной службы, 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, сообщили спасатели.