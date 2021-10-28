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Сель сошел на дорогу и заблокировал движение в центральной части Сахалина

Идет ликвидация последствий

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Селевый поток в четверг сошел на автодорогу в Смирныховском районе на Сахалине и заблокировал проезд к селу Пильво. Об этом сообщили ТАСС в мэрии городского округа.

"На месте схода сейчас работает спецтехника, идет ликвидация последствий", - рассказали в администрации района.

По данным властей, пострадавших нет. Движение по автодороге ограничено.

Село Пильво расположено на берегу Татарского пролива в устье реки Пильво. В нем проживает несколько десятков человек. Автодорога Смирных - Пильво, которая сейчас заблокирована из-за схода селевого потока, является единственной трассой до населенного пункта.

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