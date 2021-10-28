В Приамурье на федеральной трассе сбили краснокнижного медведя

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 октября. /ТАСС/. Белогрудый медведь, занесенный в Красную книгу Амурской области, погиб под колесами автомобиля в Архаринском районе Приамурья, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления по охране животного мира.

ДТП произошло на федеральной трассе Амур в Архаринском районе. "Впервые за много лет там под колеса попал молодой белогрудый медведь. Краснокнижнику было примерно четыре-пять лет. Ущерб, нанесенный дикой природе, составляет почти 190 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте аварии работали сотрудники управления по охране животного мира, а также сотрудники Госавтоинспекции. Ведутся поиски водителя, который сбил медведя. "Предположительно, гибель белогрудого медведя могла произойти в результате столкновения с фурой", - отметили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в управлении по охране животного мира, виновному в ДТП с медведем грозит уголовная ответственность. "Принимать решение будут правоохранители, но за содеянное грозит уголовное наказание, так как погибший медведь занесен в Красную книгу Амурской области", - сказал и. о. начальника управления по охране животного мира Валерий Погасиенко.

Белогрудый медведь сравнительно небольшой величины для семейства: крупные самцы достигают в длину 170 см и массы 140-150 кг, самки заметно меньше самцов. В Амурской области вид обитает в Бурейском и Архаринском районах. Общая численность на Дальнем Востоке превышает 6 тыс., и есть тенденция к ее сокращению. В Амурской области это редко встречающийся вид.