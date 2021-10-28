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В Балашихе загорелся трехэтажный дом

По данным источника в экстренных службах, пожару присвоили повышенный ранг сложности

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Подвал и две квартиры горят в жилом трехэтажном доме старой постройки в подмосковной Балашихе, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался в трехэтажном жилом доме старой постройки по улице Институтская, 24. Предварительно, огнем охвачены две квартиры на первом этаже и подвал, точная площадь устанавливается. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, перекрытия в доме частично деревянные, что способствует быстрому распространению огня. Людей эвакуируют.

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