Посетитель ресторана в центре Москвы ударил полицейского стулом

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Посетитель ресторана на улице Арбат в центре Москвы в ходе проверки общественного порядка сорвал с полицейского нагрудный знак и стулом ударил по руке, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

28 октября полицейские совместно с сотрудниками управы района проводили проверку в ресторане на Арбате. "Гражданин 1991 года рождения, находившийся в помещении, проявил агрессию в отношении сотрудников полиции, сорвал нагрудный знак и нанес удар стулом по руке инспектора ППСП. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что лейтенант полиции за оказанием медицинской помощи обращался в больницу, после чего продолжил несение службы. По данному факту проводится проверка, материалы которой для принятия процессуального решения будут переданы в следственные органы.