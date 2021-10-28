Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве газопровода в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Киевский районный суд города Симферополя продлил срок содержания под стражей для фигуранта дела о повреждении газопровода в Крыму. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления судебного департамента Крыма.

Ранее сообщалось, что одним из фигурантов дела был заместитель председателя запрещенного в России "Меджлиса" Нариман Джелялов.

"В закрытом судебном заседании суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю о продлении срока содержания под стражей в отношении Д. Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: продлить срок содержания под стражей Д. на два месяца и 20 суток, то есть до 23 января 2022 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что постановление может быть обжаловано в течение трех суток.

По данным пресс-службы, фигурант дела обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ ("Диверсия, совершенная группой лиц"), части 4 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

"Органами предварительного следствия установлено, что Д., выполняя принятые на себя преступные обязательства в составе организованной группы, находясь на территории Республики Крым, приискал проживающих на территории Республики Крым А. и А., выразивших добровольное согласие на непосредственное исполнение запланированного диверсионного акта - взрыва: установили к газопроводной трубе ГУП РК "Крымгазсети" в с. Перевальное Симферопольского района Республики Крым взрывное устройство и произвели взрыв", - добавили в суде.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальное под Симферополем. По результатам осмотра места происшествия установлено, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". Причастные к повреждению газопровода были объявлены в розыск.