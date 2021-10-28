В ДТП в Нижегородской области погибли два человека

ТАСС, 28 октября. Двое человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Кстовском районе Нижегородской области, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"28 октября в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств в Кстовском районе, 461-й км автодороги Москва - Уфа. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе погибли два человека, детей нет", - говорится в сообщении регионального главка.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области в составе девяти человек и трех единиц техники.