{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Нижегородской области погибли два человека

Еще двое получили травмы

ТАСС, 28 октября. Двое человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Кстовском районе Нижегородской области, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"28 октября в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств в Кстовском районе, 461-й км автодороги Москва - Уфа. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе погибли два человека, детей нет", - говорится в сообщении регионального главка.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области в составе девяти человек и трех единиц техники.

Теги
РоссияНижегородская область
Суд отменил оправдательный приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки
При этом вопрос об избрании меры пресечения Муртузали Меджидову в апелляционной инстанции не рассматривался
Суд отменил оправдательный приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство студентки
Читать полностью