Экс-глава фан-клуба "Спартака" обжаловал арест за воспрепятствование работе журналиста

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Защита обжаловала арест бывшего главы фан-клуба московского футбольного клуба "Спартак" Валентина Коршунова, избившего журналиста после матча. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Апелляционная жалоба на избрание меры пресечения поступила в суд", - сказал собеседник агентства.

22 октября Тушинский суд Москвы арестовал Коршунова до 21 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста). По данной статье Коршунову грозит до шести лет лишения свободы.

Вечером 20 октября после матча "Спартак" - "Лестер" Коршунов несколько раз ударил журналиста Александра Щеголева, который снимал его на камеру во время осуществления профессиональной деятельности. Коршунов в момент инцидента был пьян, он оскорблял корреспондента, требовал прекратить видеосъемку, которую тот вел в соответствии с редакционным заданием и разовой аккредитацией на посещение матча. Тушинский суд Москвы ранее оштрафовал Коршунова на 5 тыс. рублей за избиение журналиста и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования.

20 октября на стадионе "Открытие Банк Арена" российский футбольный клуб "Спартак" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы проиграл со счетом 3:4 английскому "Лестеру".