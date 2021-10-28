В Адыгее военнослужащий получил тюремный срок за хищение боеприпасов

ТАСС, 28 октября. Майкопский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего Кирилла Гайворонского в хищении и хранении боеприпасов и приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу.

"Приговором Майкопского гарнизонного военного суда Гайворонскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Хищение боеприпасов") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, пересылка боеприпасов")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что дело расследовали в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Майкопскому гарнизону. Установлено, что в декабре 2020 года Гайворонский получил 67 боевых патронов калибра 5,45 х 39 мм для занятий по огневой подготовке, похитил их, отвез к себе домой, где хранил до июня 2021 года, пока они не были обнаружены при обыске сотрудниками правоохранительных органов.