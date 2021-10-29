В Красноярске подозреваемый в мошенничестве при задержании ранил ножом участкового

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в мошенничестве житель Красноярска ранил ножом пытавшегося доставить его в отдел полиции участкового уполномоченного. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Участковый уполномоченный отдела полиции №6 МУ МВД России "Красноярское" с коллегой в рамках исполнения поручения дознавателя прибыли по месту жительства 41-летнего красноярца, подозреваемого в мошенничестве с целью доставления его в отдел полиции. <…> Когда полицейский зашел в квартиру, сожительница злоумышленника схватила его за руку, а мужчина оказал вооруженное сопротивление и ударил сотрудника ножом. Участковому удалось выйти из подъезда на улицу, где его коллега вызвал скорую помощь и подкрепление", - сообщили в главке.

Прибывший наряд задержал нападавшего. По информации регионального главка МВД, полицейского ударили ножом в лицо. Ему была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.