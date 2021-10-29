В Таре из-за нехватки мазута для котельных ввели режим повышенной готовности

ОМСК, 29 октября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за нехватки топлива для котельных ввели в Таре, втором по размеру городе Омской области, где теплоснабжающие организации из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения были переведены с газа на другие виды топлива. Об этом сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Омской области.

На территории региона уже установились минусовые температуры.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители вынуждены были отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями. С зимы 2020 года газ в этих районах подается только для нужд приготовления пищи, котельные крупных поселений переведены на другие виды топлива.

"Из-за недостатка мазута на территории Тарского городского поселения введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Надзорный орган в ходе проверки выявил, что на котельных Тары, которые обслуживаются муниципальным предприятием "Тарское производственное коммунальное хозяйство", отсутствует нормативный эксплуатационный запас топлива. Тарский городской суд по иску прокуратуры обязал мэрию города и компанию незамедлительно обеспечить необходимый запас мазута.