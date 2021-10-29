В Новокузнецке три человека пострадали в конфликте со стрельбой на дороге

КЕМЕРОВО, 29 октября. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел в четверг вечером на проезжей части в Кузнецком районе города Новокузнецка, где столкнулись три автомобиля. Медицинская помощь потребовалась троим пострадавшим, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно сотрудниками полиции установлено, что в районе транспортной развязки на Советской площади после ДТП с участием трех автомобилей между водителями и пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел выстрел, предположительно из сигнального оружия. Полицейские пресекли противоправные действия и установили всех участников потасовки. Троим участникам потребовалась помощь медиков", - говорится в сообщении.

На месте работали несколько нарядов полиции и следственно-оперативная группа. Участники конфликта, которым не потребовалась медпомощь, были доставлены в отдел полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.