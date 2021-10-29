В Иркутске задержали пятерых членов группировки наркоторговцев

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Иркутске пятерых участников группировки наркоторговцев, у которых изъято около 450 г героина и порядка 500 расфасованных и готовых к сбыту доз с порошкообразным веществом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Операция по задержанию предполагаемых наркосбытчиков проходила одновременно в разных районах города Иркутска. Подозреваемыми оказались пятеро мужчин в возрасте от 27 до 55 лет, трое из них уроженцы одной стран ближнего зарубежья. <…> В съемной квартире задержанных полицейские изъяли около 450 г героина, а также порядка 500 расфасованных и готовых к сбыту "чеков" с порошкообразным веществом, которые в настоящее время направлены на исследование", - говорится в сообщении.

Задержанные сбывали запрещенные вещества наркозависимым при личных встречах. В целях конспирации арендовали квартиру, где хранили и фасовали героин. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств"). Четверо фигурантов отправлены под стражу.