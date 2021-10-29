В ФРГ несколько судов получили сообщения о минировании

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Несколько судов на западе Германии получили сообщения о заложенных в их зданиях взрывных устройствах, была проведена эвакуация. Об этом в пятницу сообщила газета Westdeutsche Zeitung.

По информации издания, полиция ФРГ утром получила список с объектами в земле Северный Рейн - Вестфалия, которые, по данным источника, заминированы. В их числе - Высший земельный суд в Дюссельдорфе и центр юстиции в Вуппертале.

В ходе проверки зданий подозрительных предметов нигде обнаружено не было. Полиция дала отбой тревоги и сняла оцепления, которые во многих городах привели к ограничениям движения транспорта и пробкам.

Другие детали пока не приводятся.