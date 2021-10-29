В Иркутской области арестован чиновник администрации Ангарска, обвиняемый в мошенничестве

ИРКУТСК, 29 октября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области отправил под арест на два месяца председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарска, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Ангарским городским судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Чиновник был задержан в четверг, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, с 2015 по 2016 год сотрудники комитета реализовывали преступную схему, которая предполагала незаконный переход права собственности муниципального имущества в интересах третьих лиц. Установлено, что председатель комитета был осведомлен об этой схеме. Он не предпринял никаких действий, чтобы пресечь преступления, а вступил в сговор с правонарушителями и содействовал мошенничеству.