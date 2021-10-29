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При провале снегохода под лед в Нарьян-Маре пропал один человек

Еще одного доставили в больницу с переохлаждением

ТАСС, 29 октября. Спасатели ищут человека, который пропал на озере Городецкая Курья после того, как в Нарьян-Маре под лед провалился снегоход, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу (НАО). Еще один человек доставлен в больницу с переохлаждением.

"29 октября снегоход провалился под лед в районе улицы Песчаной г. Нарьян-Мара. По оперативным данным, в результате происшествия один человек спасен и доставлен в Ненецкую окружную больницу, диагноз - "общее переохлаждение". Второй человек не найден", - говорится в сообщении.

Ведутся поиски пропавшего, на месте работают специалисты поисково-спасательной службы и сотрудники УМВД.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
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