При провале снегохода под лед в Нарьян-Маре пропал один человек

ТАСС, 29 октября. Спасатели ищут человека, который пропал на озере Городецкая Курья после того, как в Нарьян-Маре под лед провалился снегоход, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу (НАО). Еще один человек доставлен в больницу с переохлаждением.

"29 октября снегоход провалился под лед в районе улицы Песчаной г. Нарьян-Мара. По оперативным данным, в результате происшествия один человек спасен и доставлен в Ненецкую окружную больницу, диагноз - "общее переохлаждение". Второй человек не найден", - говорится в сообщении.

Ведутся поиски пропавшего, на месте работают специалисты поисково-спасательной службы и сотрудники УМВД.