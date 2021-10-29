Свердловчанин получил условный срок за агрессию к полицейскому после просьбы надеть маску

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно мужчину в Свердловской области, который применил физическое насилие к полицейскому после его просьбы надеть маску в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону в пятницу.

"Подсудимый отказался надевать маску, в связи с чем ему было предложено выйти на улицу и проследовать в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола об административном правонарушении. Находясь на улице, подсудимый стал вести себя агрессивно и применил физическое насилие в отношении одного из полицейских. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении с уточнением, что также с мужчины взыскали 30 тыс. рублей в пользу пострадавшего.

Инцидент произошел 16 февраля 2021 года. Подсудимый и его знакомый направлялись в продуктовый магазин в состоянии алкогольного опьянения. Наряд патрульно-постовой службы полиции обратил внимание на граждан из-за громкого смеха и криков и подошел к ним уже в магазине, где мужчины были без масок. "Необходимо отметить, что за нарушение так называемого масочного режима мужчина также был привлечен к административной ответственности", - добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.