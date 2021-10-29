В Волгограде врача-травматолога избил пациент, не пожелавший ждать своей очереди на прием

ВОЛГОГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали 32-летнего жителя, избившего врача-травматолога, когда тот принимал пациентов, возбуждено уголовное дело. Мужчина не пожелал ждать своей очереди на прием, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

32-летний житель города Суровикино Волгоградской области, временно проживающий в Волгограде, накинулся с кулаками на врача одной из волгоградских поликлиник и сбежал с места преступления.

"Не желая ожидать своей очереди, мужчина до начала времени приема зашел в лечебный кабинет и стал требовать срочного осмотра. На пояснения доктора об очередности пациентов, мужчина не реагировал. Выкрикивая угрозы, он набросился на врача и стал беспричинно наносить ему удары кулаками в лицо. Дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ - ("Хулиганство"), ст. 116 УК РФ ("Побои"), - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что мужчина свою вину не признает, в настоящее время идет сбор доказательств вины злоумышленника. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.