На Урале зарегистрировали 13 очагов птичьего гриппа в четырех регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. В четырех регионах Уральского федерального округа (УрФО) зарегистрированы 13 очагов птичьего гриппа. Также в округе есть очаги африканской чумы свиней, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте аппарата полпреда.

Наиболее сложная ситуация с гриппом птиц сложилась в Тюменской области на птицефабрике "Боровская", на которой должна быть убита вся птица - около 4,3 млн особей. От сжигания птиц в Тюмени было зафиксировано превышение гигиенических нормативов по содержанию сероводорода и диоксида серы в пределах 1,4 ПДК.

"По данным Россельхознадзора, вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Свердловской и Челябинской областях. Случаи гриппа птиц зарегистрированы в четырех регионах, за исключением Югры и Ямала. В Свердловской и Курганской областях - по одному очагу, в Челябинской - четыре, в Тюменской области - семь", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что случаи заболевания животных и птиц начали регистрировать с конца сентября - начала октября. "В наших силах минимизировать дополнительную нагрузку на казну. Необходимо соблюдать все требования и предписания Россельхознадзора. Быстро реагировать на выявленные нарушения, незамедлительно их устранять. Только так можно исключить ситуации, подобные той, что произошла на Боровской птицефабрике", - приводятся слова полпреда в УрФО Владимира Якушева.