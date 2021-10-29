Верховный суд Калмыкии оставил в силе приговор по делу о хищении при возведении водовода

ЭЛИСТА, 29 октября. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Калмыкия, рассмотрев жалобу по уголовному делу о хищении 300 млн рублей, выделенных на прокладку Левокумского водопровода и очистных сооружений, оставила вынесенный Элистинским городским судом приговор без изменения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что Элистинский горсуд Калмыкии приговорил членов организованной преступной группы и фигурантов уголовного дела о хищении 300 млн рублей, выделенных на прокладку Левокумского водопровода и очистных сооружений, к срокам от 7 до 9 лет колонии со штрафами. Отрицая свою вину, осужденные подали апелляционную жалобу об отмене приговора и оправдании.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики, согласившись с мнением участвующего прокурора, отклонила апелляционные жалобы осужденных и их защитников об оправдании. Приговор оставлен без изменений", - говорится в сообщении.

Судом было установлено, что в период с 2013 по 2016 год директор ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и его три соучастника, используя подставные коммерческие организации из других регионов, организовали хищение бюджетных средств, выделенных в рамках федеральных целевых программ на строительство системы технологической водоподготовки по очистке подземных вод в п. Южный объекта "Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод Республики Калмыкия". Была завышена стоимость фактически установленного на объекте оборудования, и, несмотря на ненадлежащее выполнение работ, незаконно произведена их оплата, не осуществлялся должный контроль за строительством. В результате сумма причиненного ущерба составила 300 млн рублей.

Организатор организованной преступной группы и ее участники - экс- директор ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и два жителя Москвы - были судом признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере"). Кроме того, бывший руководитель бюджетного учреждения осужден по ч. 1, 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Суд назначил экс-директору ФГБУ "Управления Калммелиоводхоз" наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с лишением права занимать определенные должности на госслужбе на два года. Организатор преступления приговорен к девяти годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей, остальным участникам судом назначено по семь лет лишения свободы колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей.