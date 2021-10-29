В Кирове автомобиль въехал в столб

КИРОВ, 29 октября. /ТАСС/. Автомобиль Toyota Avensis въехал в опору уличного освещения на улице Щорса в Кирове, пострадали три человека, в том числе четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Об этом в пятницу сообщили в УГИБДД УМВД по региону.

"29 октября в 10:50 на ул. Щорса у дома 117/6 в Кирове 31-летний мужчина-водитель автомобиля Toyota Avensis совершил наезд на опору уличного освещения. В результате происшествия три пассажира легкового автомобиля получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних - четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины аварии уточняются. Также проверку по факту ДТП начала областная прокуратура.