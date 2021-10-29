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В Индонезии в результате схода оползня погибли шесть человек

Пятерым удалось спастись

СИНГАПУР, 29 октября. /ТАСС/. Шесть золотоискателей погибли в результате схода оползня на золотом руднике в индонезийской провинции Центральный Калимантан. Об этом в пятницу сообщил информационный портал Detik.

"По имеющейся у нас информации, шесть человек погибли. Все тела найдены", - цитирует издание представителя поисково-спасательной службы Индонезии.

По данным издания, инцидент произошел 28 октября около 12:00 по местному времени (07:00 мск).

Отмечается, что в момент схода оползня на руднике работали 11 человек, пять из них спаслись.

Как сообщает информационный портал, тела погибших находятся на месте происшествия.

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