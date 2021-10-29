ГП РФ передала в суд дело группы хакеров, похищавших средства от продажи билетов на поезда

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Басманный суд Москвы дело хакерской группировки, похищавшей средства от продажи железнодорожных билетов с использованием вирусной программы. Как сообщили журналистам в Генпрокуратуре, перед судом предстанут организатор и руководитель преступного сообщества, а также 21 его соучастник. Им инкриминируется Их ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).

"Как полагает следствие, Ярослав Сумбаев совместно с Максимом Матюшевым и Алексеем Святкиным организовал и руководил преступным сообществом, действовавшим с 2013 по 2014 год на территории Уфы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Алтайского края. Помимо Сумбаева в преступное сообщество входило не менее 25 участников", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, при помощи вредоносной программы в информационных системах агентств по продаже железнодорожных билетов они незаконно оформляли от имени соучастников маршрутные квитанции, а затем возвращали их в кассы вокзалов. Общая сумма похищенных средств превысила 17 млн рублей. Кроме того, в августе 2012 года Сумбаев при помощи скиммингового оборудования похитил с банковских счетов граждан около 10 тыс. рублей, которые впоследствии обналичил через банкоматы в Астрахани.

Расследование уголовного дела проводилось Следственным департаментом МВД России.

Как ранее сообщили в МВД России, расследование дела "билетной мафии" первоначально вела следователь управления на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина, которую убили весной 2018 года, после чего находившиеся в ее производстве дела были переданы в центральный аппарат МВД. На сегодняшний день пятеро фигурантов дела уже признаны виновными и приговорены к длительным срокам заключения.